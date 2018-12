POL-CE: Celle - PKW-Diebstahl

Celle (ots) - In der Nacht zu Mittwoch stahlen unbekannte Täter einen hochpreisigen PKW Audi. Der schwarze SUV war im 'Düpmoor" unter einem Carport auf einem Privatgrundstück abgestellt. Der 52-Jahre alte Geschädigte entdeckte am Mittwochmorgen, dass das Auto verschwunden war. Auf welche Weise die Täter in den Wagen gelangten, ist derzeit noch unklar. Es entstand ein Schaden in fünfstellige Höhe. Wer hat in der vergangenen Nacht verdächtige Fahrzeuge oder Personen beobachtet? Zeugenhinweise bitte an die Polizei Celle unter 05141/277-215.

