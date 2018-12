POL-CE: Hermannsburg - Verkehrsunfall mit Flucht

Celle (ots) - Wie erst jetzt bekannt wurde, kam es am Dienstag, 27.11.2018, auf dem Parkplatz des Penny-Marktes in Hermannsburg zu einem Verkehrsunfall mit Flucht. Ein unbekanntes Fahrzeug beschädigte in der Zeit zwischen 12:30 und 14:25 Uhr einen silbernen Sharan. Der Wagen parkte auf dem Mutter-Kind-Parkplatz gegenüber der Bäckerei. Es entstand ein Schaden an der Stoßstange hinten rechts. Hinweise bitte an die Polizei Hermannsburg unter 05052/91260.

