POL-CE: Versuchter Diebstahl von fünf Fahrrädern

Hermannsburg (ots) - Hermannsburg In der Nacht zum Sonntag des 1. Advents kam es in Hermannsburg im Bereich der Oberschule sowie der Sporthalle am Lutterweg zu mehreren zeitgleichen Diebstählen von Fahrrädern. Die Täterschaft wurde gestört, sodass zwei Fahrräder den Eigentümern sofort wieder ausgehändigt werden konnten. Weitere drei Fahrräder wurden entsprechend sichergestellt und warten auf die Identifizierung durch die Eigentümer. Angaben zu den Tätern bzw. den Fahrrädern nimmt die Polizei Hermannsburg unter 05052-91260 entgegen.

