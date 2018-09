POL-CE: Überholvorgang endet mit drei Verletzten

Endlage der verunfallten PKW Bild-Infos Download

Celle (ots) - In den Morgenstunden des 11. September kam es auf der Bundesstraße 214 zwischen Hambühren und Celle bei einem Überholvorgang zu einem Zusammenstoß zwischen zwei PKW. Ein hoher Sachschaden und drei Verletzten waren die Folge. Aus Richtung Hambühren kommend überholte gegen 07.30 Uhr ein 33-jähriger VW Golf Fahrer aus Hamburg einen vorausfahrenden PKW, der in Richtung Celle fuhr. Der 33-Jährige musste aufgrund des Gegenverkehrs zwischen dem Überholten und einem davor fahrenden PKW Renault einscheren, der von einem 18-Jährigen aus Celle geführt wurde. Hierbei stieß der Golf mit der Fahrzeugfront gegen das Fahrzeugheck des Renault. Durch den Anstoß kamen beide Fahrzeuge nach links von der Fahrbahn ab. Der Golf schleuderte in den angrenzenden Wald und der Renault kam auf der Beifahrerseite zum Liegen. Zwei Insassen im Renault und ein Insasse im Golf erlitten leichte Verletzungen. Zur weiteren Untersuchung wurden sie zum einem Klinikum gebracht. Der Gesamtschaden wurde auf 15.000 Euro geschätzt.

