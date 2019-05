Landespolizeiamt

POL-SH: Amtseinführung der neuen Leiterin der PD AFB in Eutin: Einladung an Medienvertreter

Kiel (ots)

Die neue Leiterin der Polizeidirektion für Aus- und Fortbildung und der Bereitschaftspolizei in Eutin, Leitende Polizeidirektorin Maren Freyher, wird am 03.06.2019 von Innenminister Hans-Joachim Grote offiziell in ihr neues Amt eingeführt.

LPD'in Maren Freyher hat bereits am 01.04.2019 die Leitung der Behörde in Eutin übernommen und trat damit die Nachfolge des vormaligen Behördenleiters Michael Wilksen an, der im August 2018 das Amt des Landespolizeidirektors übernommen hatte. Seit dem Wechsel von Michael Wilksen hatte Maren Freyher, die zuvor Leiterin des Führungsstabes und stellvertretende Behördenleiterin in Eutin war, das Amt interimsweise inne.

Maren Freyher (49) trat 1987 in den mittleren Dienst der Landespolizei ein. 1997 erfolgte mit der Ernennung zur Polizeikommissarin der Aufstieg in den gehobenen, 2009 mit der Ernennung zur Polizeirätin der Aufstieg in den höheren Dienst. Ihre Laufbahn führte sie unter anderem in die Polizeidirektion Kiel, wo sie von 2010 bis 2014 für die Einsatzplanung verantwortlich war. Von 2014 bis 2016 war Maren Freyher im Landespolizeiamt zuständig für die landesweite Steuerung der polizeilichen Informationstechnologie. Seit 2016 war sie Leiterin des Führungsstabes und stellvertretende Behördenleiterin in Eutin.

Wir laden die Damen und Herren der Presse herzlich zur Berichterstattung am 03.06.2019, um 13.30 Uhr, in die Polizeidirektion für Aus- und Fortbildung und der Bereitschaftspolizei Schleswig-Holstein, Hubertushöhe in 23701 Eutin, ein.

Anschließend stehen Ihnen bei einem kurzen Medientermin Innenminister Hans-Joachim Grote und Leitende Polizeidirektorin Maren Freyher für Interviews zur Verfügung.

Wir bitten um verbindliche Anmeldung unter der Rufnummer 0431 160-61420 oder per Mail an pressestelle.kiel.lpa@polizei.landsh.de bis Freitag, 31.05.2019,15.00 Uhr.

Jürgen Börner

