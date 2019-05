Landespolizeiamt

POL-SH: Einladung an die Medienvertreter anlässlich der Amtseinführung des Behördenleiters der Polizeidirektion Kiel

Kiel (ots)

Der neue Leiter der Polizeidirektion Kiel, Leitender Polizeidirektor LPD) Jürgen Funk, wird von Innenminister Hans-Joachim Grote offiziell in sein Amt eingeführt.

Jürgen Funk hat bereits am 01.04.2019 die Leitung der Behörde in Kiel übernommen. Er ist damit Nachfolger vom Leitenden Kriminaldirektor Thomas Bauchrowitz, der an die Spitze des Landeskriminalamts gewechselt war.

Wir laden Sie zur Berichterstattung herzlich ein:

am 24.05.2019 12:00 Uhr im Kieler Rathaus, Ratssaal, Fleethörn 9, 24103 Kiel.

Anschließend stehen Ihnen bei einem kurzen Medientermin Innenminister Hans-Joachim Grote und Leitender Polizeidirektor Jürgen Funk für Interviews zur Verfügung.

Wir bitten um verbindliche Anmeldung bei der Polizeidirektion Kiel (Pressestelle) unter der Rufnummer: 0431 160 2013 Mail: pressestelle.kiel.pd@polizei.landsh.de bis Donnerstag, 23.05.2019, 16.00 Uhr.

Rückfragen bitte an:

Jürgen Börner

Ministerium für Inneres, ländliche Räume und Integration

Schleswig-Holstein

Landespolizeiamt

Mühlenweg 166

24116 Kiel

Telefon: 0431/ 160 61420

E-Mail: pressestelle.kiel.lpa@polizei.landsh.de

