POL-SH: Amtseinführung des Behördenleiters der Polizeidirektion Itzehoe

Der neue Leiter der Polizeidirektion Itzehoe, Leitender Polizeidirektor (LPD) Holger Meincke, wird von Innenminister Hans-Joachim Grote, am Freitag, den 26.04.2019, offiziell in sein Amt eingeführt. LPD Meincke hat bereits am 01.03.2019 die Leitung der Behörde in Itzehoe übernommen. Er löste LPD Thomas Schettler ab, der Ende September 2018 in den Ruhestand trat.

Einladung an PressevertreterInnen:

Wir laden Sie zur Berichterstattung herzlich ein:

Freitag, den 26.04.2019, 11.00 Uhr Bürgersaal Hohenaspe, Hauptstraße 25, 25582 Hohenaspe (Beginn der Veranstaltung!)

Anschließend stehen Ihnen bei einem kurzen Medientermin Minister Grote und LPD Meincke für Interviews zur Verfügung.

Wir bitten um verbindliche Anmeldung bei der Polizeidirektion Itzehoe (Pressestelle) unter der Rufnummer: 04821 602 2010 oder per Mail: Pressestelle.Itzehoe@polizei.landsh.de bis Mittwoch, 24.04.2019, 15.00 Uhr.

Ergänzende Informationen zum neuen Leiter der Polizeidirektion Itzehoe: Holger Meincke (60) ist seit 1979 Angehöriger der Landespolizei. Er ist verheiratet, hat zwei erwachsene Söhne und wohnt im Hamburger Rand. Vor seinem Wechsel nach Itzehoe war er unter anderem stellvertretender Leiter der Verkehrspolizeidirektion Neumünster, Dezernatsleiter für Verkehrsangelegenheiten im Landespolizeiamt in Kiel und für die vergangenen elf Jahre stellvertretender Leiter der Polizeidirektion Ratzeburg.

