Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Unfallflucht auf Supermarktparkplatz in Dassel

Einbeck (ots)

DASSEL, Ilmestraße Parkplatz eines Einkaufmarktes, 12. Oktober 2024,zwischen 10:30 Uhr und 12:00 Uhr

Am heutigen Samstag, den 12. Oktober 2024, wurde der Polizei gegen 14:55 Uhr eine Beschädigung an einem geparkten PKW auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in Dassel gemeldet.

Der Vorfall ereignete sich im Zeitraum zwischen 10:30 Uhr und 12:00 Uhr. Nach ersten Ermittlungen wurde der Schaden offenbar durch einen Einkaufswagen verursacht, der gegen das Fahrzeug gestoßen wurde bzw. gerollt ist. Der Verursacher ist bislang unbekannt, es liegen keine Hinweise auf die verantwortliche Person vor.

Die Polizei bittet mögliche Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise auf den Verursacher geben können, sich unter der Telefonnummer der Dienststelle Einbeck 0556131310 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell