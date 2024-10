Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Diebstahl einer Stampfmaschine

Uslar (ots)

Uslar, (go), OT Eschershausen, Mühlenfeldweg, (Teiche), Sonntag, der 06.10.2024, zwischen 03:00 Uhr und 10:00 Uhr. Bislang unbekannte Täter entwendeten von einem Privatgrundstück an den Fischteichen eine Stampfmaschine. (Vibrationsstampfer) Die Maschine hatte einen Wert von ca. 800 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Uslar, Tel. 05571-80060, zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell