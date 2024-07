Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Unbekannter Junge schlägt 15-jährigen

Northeim (ots)

37154 Northeim, Vogts Teich, Dienstag, 02.07.2024, 20.50 Uhr

NORTHEIM (mil)

Am Dienstagabend kam es auf dem Spielplatz am Vogts Teich in Northeim zu einer Körperverletzung zum Nachteil eines 15-jährigen Jungen.

Zwischen dem 15-jährigen Jungen aus Northeim und einem unbekannten Jungen kam es aus bisher ungeklärter Ursache zu einer körperlichen Auseinandersetzung, wobei der 15-jährige Schmerzen im Oberkörper- und Kopfbereich erlitt. Als die unbekannte Person von ihm abgelassen hatte, flüchtete er zunächst nach Hause und erschien kurze Zeit später im Beisein seiner Mutter auf der Wache der Polizei Northeim um Anzeige zu erstatten. Er wurde vorsorglich einem umliegenden Krankenhaus zugeführt. Der unbekannte Junge konnte an der Tatörtlichkeit nicht mehr angetroffen werden. Er wurde wie folgt beschrieben:

- männlich - etwa 13 Jahre alt - blaue Jacke - blonde Haare

Weitere Informationen zu dem unbekannten Jungen konnten nicht genannt werden. Die Ermittlungen zu den Tathintergründen sowie zu der unbekannten Person dauern an. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Northeim zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell