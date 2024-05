POL-NOM: Unbekannter tritt gegen Wohnungstür

Northeim (ots) - Northeim, Neustadt, Montag, 20.05.2024, 11.00 - 14.15 Uhr NORTHEIM (Wol) - Tür geöffnet und anschließend geflohen. Am Montag zwischen 11.00 - 14.15 Uhr hat eine unbekannte Person versucht in ein Reihenmittelhaus einzubrechen. Das Haus befindet sich in der Straße "Neustadt" in Northeim. Die Person öffnete gewaltsam eine Hintereingangstür, welche über den Garten zu erreichen ist. Ein Betreten des Hauses hat augenscheinlich nicht stattgefunden. Grund ...

