Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfallflucht in Bad Gandersheim

Bad Gandersheim (ots)

Bad Gandersheim, An der Mahmlich, Sonntag,12.05.2024, 12:00 Uhr - 14:00 Uhr

Bad Gandersheim(nol)- Am Sonntag, 12.05.2024, in der Zeit von 12:00 Uhr bis 14:00 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Täter, vermutlich beim Vorbeifahren, den Mercedes-Benz einer 63-jährigen Gandersheimerin. Der PKW befand sich ordnungsgemäß abgestellt in der Straße "An der Mahmilch" in Bad Gandersheim. Als die 63-hährige Fahrzeugführerin ihren PKW wieder in Betrieb nehmen wollte, stellte sie eine Beschädigung am linken Außenspiegel ihres PKW fest. Der oder die Kraftfahrzeugführerin entfernte sich nach dem Unfall jedoch von dem Unfallort, ohne schadensregulierende Maßnahmen einzuleiten. An dem Pkw der Gandersheimerin ist ein Schaden in Höhe von ca. 500,- EUR entstanden.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Bad Gandersheim in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell