Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall auf der Ivenstraße in Einbeck

Einbeck (ots)

Am 26. April 2024, ereignete sich gegen 07:40 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Ivenstraße in Einbeck.

Nach den vorliegenden Informationen fuhr der noch unbekannte Verkehrsunfallverursacher mit einem dunklen PKW hinter dem 16-jährigen Radfahrer aus Einbeck, auf der Ivenstraße in Richtung des Ochsenhofweges. In einer Rechtskurve signalisierte der Radfahrer mit einem Handzeichen nach links zu wollen, um weiter auf der Ivenstraße zu fahren. In diesem Moment setzte der Verkehrsunfallverursacher zum Überholen an, als der Radfahrer sich gerade in Richtung der Fahrbahnmitte orientierte. Dabei streifte der Verkehrsunfallverursacher den Lenker des Fahrrads, wodurch der 16-jährige zu Fall kam und sich verletzte.

Der Verkehrsunfallverursacher entfernte sich unerkannt vom Unfallort.

Die Polizei Einbeck hat die Ermittlungen zum Verkehrsunfall aufgenommen und bittet Zeugen des Vorfalls, insbesondere Personen, die Hinweise zum Verkehrsunfallverursacher geben können, sich unter der Telefonnummer 0556131310 zu melden.

