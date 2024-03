Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Zwei Pkw in Northeim zerkratzt

Northeim (ots)

Northeim, Leuschnerstraße, Dienstag, 19.03.2024, 20.00 Uhr bis Mittwoch, 20.03.2024, 11.10 Uhr

Northeim, Zollstraße, Dienstag, 19.03.2024, 22.00 Uhr bis Mittwoch, 20.03.2024, 07.30 Uhr

NORTHEIM (Wol) -

Jeweils im Zeitraum von Dienstag bis Mittwoch wurden zwei Pkw mit einem spitzen Gegenstand beschädigt.

Die erste Tat fand in der Leuschnerstraße statt. Hier war ein Pkw VW von 20.00 bis 11.10 Uhr am Straßenrand abgestellt worden. Eine unbekannte Person beschädigte das Fahrzeug an der Motorhaube, dem Dach, den Türen und Seitenteilen. Hierbei entstand ein Schaden von ca. 3.000 Euro.

Bei der zweiten Tat war ein Pkw Skoda zwischen 22.00 - 07.30 Uhr unter einem privaten Carport in der Zollstraße abgestellt und wurde im Bereich der Motorhaube zerkratzt. Dabei entstand ein geschätzter Schaden von 2.000 Euro.

Zeuginnen oder Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei Northeim unter 05551 - 70050.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell