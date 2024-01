POL-NI: Nienburg - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Nienburg (ots) - (Thi) Am 3.1.2024 ereignete sich in Stadthagen an der Schulstraße eine Verkehrsunfallflucht. Die 27-jährige Geschädigte aus Bad Nenndorf parkte ihren Opel gegen 18 Uhr an der Schulstraße. Als sie gegen 19:15 Uhr zu ihrem Pkw zurückkehrte, wies der Opel deutliche Beschädigungen an der Fahrerseite auf. Der Schaden beläuft sich auf schätzungsweise 2000 Euro. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, ...

mehr