POL-NOM: Sachbeschädigung an PKW Zeugenaufruf

Einbeck (ots) - (ho), Auf dem Steinwege, 37574 Einbeck Am 10.02.2024, gegen 23:07 Uhr, wurde in der Straße "Auf dem Steinwege" in Einbeck eine allgemeine Verkehrskontrolle durchgeführt. Der 41-jährige Fahrzeugführer gab an, dass er seine polnische Fahrerlaubnis verloren habe. Eine polizeiliche Überprüfung ergab, dass keine polnische Fahrerlaubnis hinterlegt ist und die deutsche Fahrerlaubnis entzogen wurde. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Ermittlungsverfahren ...

