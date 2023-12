Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Körperverletzung

Northeim (ots)

37154 Northeim, Sudetenstraße

Sonntag, 10.12.2023, 04:30 Uhr

Northeim (sch)

In den frühen Morgenstunden des 10.12.2023 kam es in einer Lokalität in der Sudetenstraße in Northeim zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 39-jährigen Northeimer und einem 33-jährigen Langenholtenser.

Nach vorangegangenen, verbalen Streitigkeiten schubste der 39-järhige Northeimer den 33-jährigen Langenholtenser und schlug diesen.

Hierbei zog sich der 33-järhige Langenholtenser leichte Verletzungen an der Hand zu. Der 33-jährige wurde für eine medizinische Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

Aus welchen Gründen es zu den verbalen Streitigkeiten kam, ist bislang nicht bekannt.

Gegen den 39-jährigen Northeimer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell