Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Entziehung elektrischer Energie

Northeim (ots)

37154 Northeim, Heinrichstraße, Donnerstag, 01.06.2023 - Sonntag, 05.11.2023, 20.30 Uhr

NORTHEIM (mil)

Eine 48-jährige Northeimerin bemerkte am Abend des 05.11.2023, gegen 20.30 Uhr, dass aus einem benachbarten Kellerraum ein fremdes Stromkabel in den Kellerraum ihrer Wohnung führte und in einer Steckdose steckte.

Der Verursacher ist bislang nicht bekannt. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

Eine Schadenshöhe kann bislang nicht verifiziert werden.

Ein Ermittlungsverfahren wegen der Entziehung elektrischer Energie wurde durch die Polizei Northeim eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell