POL-NOM: Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten PKW

Northeim (ots) - 37181 Hardegsen, Am Büh 1 Freitag, 06.10.2023, 17:45 Uhr HARDEGSEN (sch) Bei einem Verkehrsunfall am Freitagnachmittag wurde ein Kind leicht verletzt. Ein 12-jähriger Junge fuhr mit seinem Fahrrad aus einer Hofeinfahrt in die Straße Am Büh ein und übersah hierbei den zu diesem Zeitpunkt von rechts querenden, vorfahrtsberechtigten 74-jährigen PKW-Führer. Zwischen dem PKW und dem Fahrrad kommt es zu ...

mehr