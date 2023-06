POL-NOM: Stemmhammer gestohlen

Einbeck (ots) - Einbeck (Kr.) 17.06.2023; 20:00 Uhr - 20:30 Uhr Am Samstagabend, den 17.06.2023, besuchte ein 57jähriger Einbecker, gegen 20:00 Uhr, den Biergarten am Ostertor. Hier stellte er sein mitgeführtes Fahrrad der Marke Kettler in schwarz, unverschlossen in dem dortigen Fahrradständer ab. Als er gegen 20:30 Uhr zu seinem Rad zurückkehren wollte, stellte er fest, dass es sich nicht mehr am Abstellort befand. Ein bislang noch unbekannter Täter muss eine günstige ...

