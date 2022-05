Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Stoßstange beschädigt und abgehauen

Northeim (ots)

37154 Northeim, Verdistraße; Montag, 16.05.2022, 08:25 Uhr - 13:45 Uhr

NORTHEIM (TH) In der Verdistraße in Northeim hat sich am Montag, 16.05.2022, im Zeitraum von 08:25 Uhr bis 13:45 Uhr eine Verkehrsunfallflucht ereignet.

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte vermutlich beim Ausparken die Stoßstange eines abgestellten Seat eines 33-jähr. Mannes aus Katlenburg-Lindau und entfernte sich anschließend von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. An dem Seat entstand ein Sachschaden i. H. v. ca. 600,--- Euro.

Personen, die Hinweise auf den Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Northeim unter der Tel.: 05551-70050 zu melden.

