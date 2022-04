Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Straßenverkehrsgefährdung

Einbeck (ots)

Einbeck (TMü)

37574 Einbeck, Bundesstr. 3, Bereich vogelbeck

Donnerstag, 14.04.22, ca. 16.05 Uhr

Am Donnerstag, dem 14.04.22 befuhr ein Rettungswagen mit Sonderrechten die Bundesstr,. 3 von Einbeck in Richtung Northeim.

In Höhe Vogelbeck musste die Besatzung dann feststellen, dass sich ein grauer Ford Mondeo mit GÖ- Kennzeichen an den Rtw "angehängt" hatte und so auch in dem Bereich mehrfach überholte.

Hierbei kam es dann seitens des Ford zu einer Straßenverkehrsgefährdung, da der Gegenverkehr, ein VW Polo, extrem abbremsen musste, um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden.

Der Fahrer/ die Fahrerin dieses VW Polo, als auch andere Verkehrsteilnehmer die das Fahrtverhalten des Ford bezeugen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Einbeck, Tel.: 05561-949780 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell