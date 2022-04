POL-NOM: Wechselseite Körperverletzung beim Hillerser Osterfeuer

Bad Gandersheim (ots) - 37574 Einbeck OT Kreiensen, Am Thie, 16.04.2022 gegen 21:10 Uhr Am Samstag, den 16.04.2022 gegen 21:10 wurde der Polizei durch einen unbeteiligten Zeugen gemeldet, dass es in der Straße Am Thie in Höhe der Hausnummer 12 in 37574 Einbeck, OT Kreiensen zu einer gefährlichen Körperverletzung gekommen ist. Ein 19-jähriger wurde dabei durch einen bislang unbekannten Täter mit einer noch gefüllten ...

mehr