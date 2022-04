Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Sachbeschädigung im öffentlichen Raum

Bad Gandersheim (ots)

Bad Gandersheim, Alte Gasse, Di. 01.03.22 bis 31.03.22, 11.45 Uhr BAD GANDERSHEIM (schw) - In der Zeit von Di. 01.03.22 bis 31.03.22, 11.45 Uhr beschädigten bislang unbekannt Täter eine zum Finanzamt gehörige Mauer in der Alten Gasse, in Bad Gandersheim. Ebenfalls in der Alten Gasse wurde am Donnerstag, 24.03.22, in dem Zeitraum 09.00 Uhr bis 13.00 Uhr ein Parkscheinautomat der Stadt Bad Gandersheim beschädigt. Der Automat sowie die Mauer wurden mit roter Farbe besprüht, die sich trotz intensiven Reinigungsversuchen nicht mehr entfernen ließ. Insgesamt entstanden dadurch Schäden in Höhe von ca. 150,- EUR Zeugen, die in dem oben genannten Zeitraum, insbesondere am Donnerstag, den 24.03.22 in der Zeit von 09.00 Uhr bis 13.00 Uhr, im Bereich der Alten Gasse in Bad Gandersheim verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Gandersheim in Verbindung zu setzen.

