Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Vorfahrt missachtet - Unfall

Bad Gandersheim (ots)

Mittwoch, 27.10.21, 06.10 Uhr, L 486 Dankelsheim 7 Am Lindenfeld BAD GANDERSHEIM (schw) - Am Mittwoch, 27.10.21, 06.10 Uhr befuhr eine 20-jährige Kraftfahrzeugführerin aus Bad Gandersheim mit ihrem Pkw Opel Astra die L 486 aus Dankelsheim kommend in Richtung Am Lindenfeld. An der Einmündung zu der Straße am Lindenfeld wollte die 20-jährige nach rechts in Richtung Bad Gandersheim einbiegen und übersah dabei den aus Richtung Altgandersheim herannahenden, vorfahrtsberechtigten 30-jährigen Bad Gandersheimer mit seinem Skoda Octavia. Im Einmündungsbereich der Straße Am Lindenfeld / L489 kam es zum Zusammenstoß der beiden Pkw. Hierbei zog sich der 30-jährige Octavia-Fahrer leichte Verletzungen zu. Insgesamt entstanden Schäden in Höhe von ca. 4800,- EUR.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell