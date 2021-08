Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Erschreckende Bilanz bei einer Geschwindigkeitsmessung

Northeim (ots)

Kalefeld/Oldenrode, Bundesstraße 248, Mittwoch, 18.08.2021, 14.15 Uhr bis 18.15 Uhr

ODLENRODE (Mü) - Durch die Polizei Northeim wurde im oben genannten Zeitraum eine Geschwindigkeitsmessung auf der Bundesstraße 248 bei Oldenrode in einem 50 km/h Bereich durchgeführt.

Insgesamt wurden am Mittwochnachmittag über 600 Fahrzeuge gemessen. Die erschreckende Bilanz war, dass fast jedes fünfte Fahrzeug die Messstelle mit überhöhter Geschwindigkeit passierte. Innerhalb von 4 Stunden ergaben sich 109 Verstöße. Ein Pkw VW wurde mit 116 km/h (abzüglich 4 km/h Toleranz) in dem 50 km/h Bereich gemessen. Ein Fahrzeugführer aus Northeim passierte die Messstelle innerhalb von 13 Minuten sogar zwei Mal zu schnell mit Geschwindigkeitsüberschreitungen im Bußgeldbereich. Eine doppelte Überschreitung der vorgeschriebenen 50 km/h war in dem Zeitraum von 4 Stunden keine Seltenheit.

An diesem Wochenende wird die Polizei Northeim weiterhin Präsenz zeigen und im gesamten Landkreis nächtliche Geschwindigkeitsmessungen durchführen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell