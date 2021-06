Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: wechselseitige Körperverletzung

Bad Gandersheim (ots)

Bad Gandersheim, 13.06.2021, 00:50 Uhr

Zur angegeben Tatzeit ist es in der Straße Hagen in Bad Gandersheim zu einer wechselseitigen Körperverletzung gekommen. Hierbei hat ein 37-jähriger einen 39-jährigen mit beiden Fäusten ins Gesicht geschlagen und zudem in den Bauch getreten. Der 39-jährige erlitt hierdurch diverse Platzwunden im Gesicht. Der 39-jährige revanchierte sich, indem er den 37-jährigen zu Boden schubste. Dieser wiederum trug eine Schürfwunde am Knie davon. Gegen die beiden alkoholisierten Streithähne wurde jeweils ein Strafverfahren wegen vorsätzlicher Körperverletzung eingeleitet. (bas)

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell