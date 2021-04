Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Erneute Enkeltrick-Anrufwelle

Northeim (ots)

NORTHEIM/EINBECK (köh) - In den vergangenen Tagen meldeten mehrere Einwohnerinnen aus Einbeck, dass sie Anrufe erhalten hätten, in denen eine angebliche Enkelin geschildert habe, dass sie dringend eine hohe Bargeldsumme benötigt, weil sie angeblich einen Verkehrsunfall verursacht habe. Die Angerufenen durchschauten die Betrugsversuche, beendeten das Gespräch und einige hielten Rücksprache bei Ihren Verwandten. Anschließend meldeten sie den Vorfall dem Polizeikommissariat Einbeck. Dafür bedankt sich die Polizei ausdrücklich. Denn nur so ist es möglich, andere potentielle Opfer zu warnen. Auch in anderen Regionen Südniedersachsens wurden derartige Anrufe festgestellt.

Das Präventionsteam der Polizeiinspektion Northeim rät sich so zu verhalten wie geschildert. Auch wenn sie Zweifel haben, ob die Geschichte stimmt, sollten sie sich immer mit Angehörigen, Nachbarn oder Freunden besprechen. Klären sie vorab mit ihren nahen Angehörigen, dass sie über Geldangelegenheiten niemals am Telefon sprechen. Ganz wichtig: Lassen sie sich nicht unter Druck setzen und übergeben sie niemals Bargeld oder Wertsachen an ihnen nicht bekannte Personen. Melden sie derartige Betrugsversuche ihrer örtlichen Polizeidienststelle oder dem Polizeinotruf unter 110.

Weitere Informationen unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/enkeltrick/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell