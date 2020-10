Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Parkenden PKW beschädigt

Uslar (ots)

USLAR-VOLPRIEHAUSEN (js) Am 19.10.20, zwischen 14.00 und 14.17 Uhr, wurde ein PKW, der auf dem Parkplatz einer Massagepraxis in der Bollertstraße in Volpriehausen abgestellt war, von einem anderen PKW beim Ausparken beschädigt. Der verantwortliche Fahrer entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, konnte aber aufgrund von Zeugenaussagen ermittelt werden. Es handelt sich um einen 74-jährigen Fahrer aus einem Uslarer Ortsteil. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 1500 EUR.

