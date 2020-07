Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Beim Vorbeifahren Spiegel abgefahren und Fahrt fortgesetzt

Einbeck (ots)

Dassel(pap) Ein 26 Jahre alter Mitarbeiter eine Paketdienstes befuhr am Dienstag, 21.07.2020, gegen 15.30 Uhr die Hahnestraße in der Dasseler Ortschaft Relliehausen. Er hielt dann am rechten Fahrbahnrand, um ein Paket auszuliefern. Während seiner kurzen Abwesenheit fuhr ein Pkw an dem Fahrzeug vorbei und beschädigte dieses am linken Außenspiegel. Der Fahrer des Autos setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Schaden, ca. 500,- Euro, zu kümmern. Zeugen, die Hinweise auf das verursachende Fahrzeug geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Einbeck.

