Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Pkw beschädigt und weggefahren

Einbeck (ots)

Dassel (pap) Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer hat in der Neuen Straße in Dassel in der Zeit von Mittwoch, 20.05.20, 13.00 Uhr bis Donnerstag, 21.05.15.00 Uhr einen dort abgestellten Pkw Skoda Octavia berschädigt. Der Fahrer hat seine Fahrt einfach fortgesetzt. Die Höhe des Sachschadens beläuft sich auf ca. 1500,-Euro. Zeugen, die Hinweise auf das flüchtige Fahrzeug oder den Fahrer geben können, melden sich bitte bei der Polizei Einbeck.

