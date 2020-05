Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Wasserhähne am Zeltplatz in Lauenberg aufgedreht

Einbeck (ots)

Dassel-Lauenberg(pap) Unbekannte Täter haben sich in der Zeit von Freitag, 15.05.2020 bis Montag, 18.05.2020 unberechtigt auf dem Zeltplatz im Steinbruch in der Dasseler Ortschaft Lauenberg aufgehalten. Dort wurden von den Tätern sechs Wasserhähne aufgedreht, sodass über ca 150 qm Wasser ausgelaufen sind. Es entstand ein Schaden von ca. 750 Euro. Zeugen, die Hinweise zu Personen geben können, die sich im genannten Zeitraum am Zeltplatz aufgehalten haben, setzen sich bitte mit der Polizeistation Dassel, Tel. 05564-999100, oder dem Polizeikommissariat Einbeck, 05561-949780, in Verbindung.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim

Polizeikommissariat Einbeck

Pressestelle



Telefon: 05561/94978 0

Fax: 05561/94978 250

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell