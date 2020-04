Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Geschwindigkeitsmessungen

Northeim (ots)

B 446 in Höhe Hevensen und B 3 in Höhe Angerstein - 24.04. und 25.04.2020

ANGERSTEIN/HEVENSEN (fal) - Am vergangenen Wochenende führte die Verfügungseinheit der Polizeiinspektion Northeim mehrere Geschwindigkeitsmessungen durch.

Am Freitag, 24.04.2020, erfolgte die Messung in beiden Fahrtrichtungen auf der B 3 in Höhe Angerstein von 20.20 Uhr bis 00.30 Uhr. Auf der langen Geraden zwischen Nörten-Hardenberg und Bovenden passierten in den gut 4 Stunden 705 Autos die Messstelle. 51 Autofahrer waren zu schnell. Auf sie kommen nun Verwarngeld- oder Bußgeldbescheide zu. Gegen 20.42 Uhr wurde ein Autofahrer aus Göttingen auf der Fahrt in Richtung Norden mit 153 km/h gemessen. Gegen 22.29 Uhr folgte ihm ein weiterer Göttinger mit 155 km/h. Beide dürfen nun mit zwei Punkten in Flensburg, einem einmonatigen Fahrverbot und 160 Euro Bußgeld rechnen.

Bei einer weiteren Messung am Samstagabend in der Zeit von 20.16 Uhr bis 23.45 Uhr auf der B 446 in Höhe der Biogasanlage bei Hevensen passierten 290 Fahrzeuge den Messbereich. Bei erlaubten 70 km/h waren nur 14 Autofahrer zu schnell unterwegs. Gegen 22.34 Uhr wurde ein Autofahrer aus dem Raum Uslar vermutlich auf dem Heimweg mit 143 km/h gemessen. Auf den Autofahrer kommen in einem Bußgeldverfahren nun 2 Punkte in Flensburg, ein zweimonatiges Fahrverbot und 440 Euro Geldbuße zu.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim

Pressestelle



Telefon: 05551/7005 200

Fax: 05551/7005 250

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell