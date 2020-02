Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Ohne Fahrerlaubnis Kleinkraftrad geführt

Northeim (ots)

Katlenburg-Lindau, Königsberger Straße, Freitag, 14.02.20, 18.15 Uhr

KATLENBURG-LINDAU (schw) - Am Freitag, 14.02.20, gegen 18.15 Uhr kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Northeim in der Königsberger Straße in Lindau einen 16-jährigen Rollerfahrer aus Katlenburg-Lindau. Im Rahmen der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass es sich bei dem geführten Roller "Peugeot" anders als zunächst angegeben nicht um ein Fahrrad mit Hilfsmotor (25 km/h), sondern um ein Kleinkraftrad (45 km/h) handelt, für dessen Inbetriebnahme der 16-jährige nicht die erforderliche Fahrerlaubnis besitzt. Dem Kraftfahrzeugführer wurde die Weiterfahrt untersagt und es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

