Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: PKW zerkratzt

Uslar (ots)

USLAR (js) Am 04.02.20, zwischen 12.00 und 14.00 Uhr, wurde ein PKW VW Touran, der in der Bromberger Straße in Uslar auf einem Parkplatz abgestellt war, an der linken und rechten Seite zerkratzt. Es entstand Sachschaden von ca. 200 EUR. Hinweise bitte an die Polizei in Uslar, Tel.: 05571/926000.

