Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Versuchter Einbruch in Friseursalon

Uslar (ots)

USLAR (zi.) Unbekannte Täter versuchten durch Einwerfen eines Schaufensters, in einen Friseursalon in der Langen Straße zu gelangen. Der Versuch misslang, an der Schaufensterscheibe entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1.000,- Euro. Die Tatzeit liegt zwischen dem 18.01.20, 13:00 Uhr, und dem 20.01.20, 18:00 Uhr. Ebenfalls in der Zeit vom 17.01.20, 00:00 Uhr, bis zum 20.01.20, 18:30 Uhr, versuchten unbekannte Täter, gewaltsam in ein Schmuckgeschäft in der Langen Straße einzudringen. Auch hier entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1.000,- Euro In beiden Fällen bittet die Polizei Uslar um Zeugenhinweise unter der Tel.-Nr. 05571/92600-0.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim

Polizeikommissariat Uslar

Pressestelle



Telefon: 05571/92600 0

Fax: 05571/92600 150

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell