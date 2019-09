Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Heckenbeck - Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Bad Gandersheim (ots)

Heckenbeck - Im Tatzeitraum 07.09. - 09.09.2019 wurden in der Methfesselstraße an einem silberfarbenen PKW Kia Ceed sämtliche Radmuttern an allen vier Rädern gelöst. Der Wagen gehörte einer Einwohnerin und war ordnungsgemäß geparkt. Da der Eingriff rechtzeitig bemerkt wurde, trat kein Schaden ein. Hinweise dazu bitte an die Polizei in Bad Gandersheim unter Tel. 05382/919200

