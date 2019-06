Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Zwei Einbrüche in Kindergärten - Sachschaden, aber kein Diebesgut

Northeim (ots)

Mittwoch, 29.05.19, 19:30 Uhr bis Sonntag, 02.06.2019, 10:15 Uhr Moringen, Bahnhofstr. und Hohnstedt, Hannoversche Str.

HOHNSTEDT/MORINGEN (da) - Zwei Einbrüche in Kindertagesstätten beschäftigten die Polizei Northeim am vergangen Wochenende.

In Hohnstedt drangen die Täter vermutlich in der Nacht zu Sonntag gewaltsam in die Kindertagesstätte "Räuberhöhle" in der Hannoverschen Str. ein und durchsuchten diese. Zu einem Entwendungsschaden kam es nach ersten Erkenntnissen nicht, der Schaden beläuft sich jedoch auf ca. 500EUR.

Auch in die städt. Kindertagesstätte Moringen wurde eingebrochen, jedoch liegt hier der Tatzeitraum zwischen Mittwochabend (29.05.19) und Sonntagmorgen (02.06.2019). Auch hier beschädigten der oder die Täter eine Tür und durchsuchten den Kindergarten, ohne etwas zu entwenden. Der Schaden beläuft sich geschätzt ebenfalls auf ca. 500EUR.

Zeugen, die im relevanten Zeitraum verdächtige Bemerkungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Moringen (Tel.: 05554/2282) oder der Polizei Northeim (Tel.: 05551/7005-0) in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Northeim

Pressestelle



Telefon: 05551/7005 200

Fax: 05551/7005 250

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell