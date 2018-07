POL-NOM: Kreiensen - Schneller Fahndungserfolg der Polizei - 50-jährigen auf frischer Tat festgenommen

Bad Gandersheim (ots) - Kreiensen - Den aufmerksamen Beobachtungen eines Taxifahrers und dem raschen Eintreffen einer Funkstreifenwagenbesatzung des Polizeikommissariats Bad Gandersheim ist die vorläufige Festnahme eines 50-jährigen Deutschen zu verdanken. Dieser hatte in der Nacht zum Mittwoch kurz vor Mitternacht gleich drei Einbrüche im Bereich des Bahnhofs Kreiensen versucht bzw. vollendet. So steht ein vollendeter Einbruch ins Bahnhofsgebäude fest, aus welchem er diverse Schlüssel entwendet hatte, weiterhin der versuchte Aufbruch eines Zigaretten- und eines Wechselgeldautomaten. Bei Eintreffen der Polizei versuchte er sich zu verstecken, wurde aber noch auf dem Bahnhofsgelände gestellt, vorläufig festgenommen und dem Polizeigewahrsam in Northeim zugeführt. Der 50-jährige weist einschlägige Erkenntnisse auf, die Ermittlungen der Polizei Bad Gandersheim dauern an.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Northeim/Osterode

Polizeikommissariat Bad Gandersheim

Pressestelle



Telefon: 05382/91920 0

Fax: 05382/91920 150

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim_osterode/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim/Osterode, übermittelt durch news aktuell