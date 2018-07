POL-NOM: Gullideckel auf Fahrbahn geworfen

Uslar (ots) - USLAR (zi.)

Bisher unbekannte Täter hoben am 04.07.18, in der Zeit von 01:00 Uhr bis 02:30 Uhr, in der Kurzen Straße einen Gullideckel aus und legten ihn mittig auf die Fahrbahn. Außerdem kippten sie mehrere Verkehrszeichen halbseitig auf die Fahrbahn und warfen auf dem Gehweg mehrere Restmülltonnen um. In der Rosenstraße wurden in der Zeit von 03:20 Uhr bis 03:50 Uhr vier Gullideckel sowie vier Steine auf die Fahrbahn gelegt. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat Uslar, Tel.: 05571/926000, in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Northeim/Osterode

Polizeikommissariat Uslar

Pressestelle



Telefon: 05571/92600 0

Fax: 05571/92600 150

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim_osterode/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim/Osterode, übermittelt durch news aktuell