POL-NI: Verkehrsunfall

Rinteln (ots) - (jas) Am 31.08.2024 im Zeitraum von ca. 09:15 Uhr bis 13:00 Uhr stößt bisher unbekannter Unfallverursacher*in auf dem Parkplatz des KiK in der Rintelner Bahnhofstraße gegen den Pkw einer 22-Jährigen aus Rinteln. Durch den Zusammenstoß entsteht Sachschaden. Die Polizei Rinteln bittet Zeugen sich unter der Telefonnummer 05751/9646-0 zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Nienburg / ...

