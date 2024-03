Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Verkehrsunfall mit 5 verletzten Personen

Rodenberg (ots)

(He.) Am Abend des 20.06.2024 gegen 21:25 Uhr kam es in Rodenberg zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 30-jähriger Rodenberger befuhr mit seinem PKW die Allee in Richtung Bad Nenndorf. Auf Höhe der Umgehungsstraße Rodenberg kam dem 30-jährigen ein PKW mit einem 46-jährigen Hannoveraner entgegen. Der Hannoveraner übersah beim Abbiegen auf die Umgehungsstraße den Rodenberger und es kam zum Zusammenstoß. Bei dem Unfall wurden 5 Personen (30,32,34,29, 46 Jahre alt) leicht verletzt. An den PKW entstand ein geschätzter Sachschaden von ca. 20.000 Euro.

