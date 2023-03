Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Radfahrerin abgedrängt

Bad Eilsen (ots)

(ma)

Ein unbekannter Pkw-Fahrer hat am Dienstag gegen 20.50 Uhr auf der Bückeburger Straße in Bad Eilsen beim Überholen einer Radfahrerin vermutlich den nötigen Sicherheitsabstand unterschritten und dadurch die Zweiradfahrerin zu Fall gebracht.

Die 28jährige Rintelnerin war mit ihrem Fahrrad auf der Bückeburger Straße in Fahrtrichtung Bundesstraße unterwegs. In Höhe der Hausnummer 11, so die Angaben der Geschädigten, sei sie von einem silbernen Pkw Ford überholt worden. Das Fahrzeug kam so nah an die Rintelnerin heran, dass diese abgedrängt wurde und die Kontrolle über das Fahrrad verlor. Zu einer Berührung zwischen Auto und Fahrrad ist es nicht gekommen.

Der Autofahrer entfernte sich unerkannt von der Unfallstelle. Die Polizei Bückeburg hat ein Strafverfahren wegen des Tatverdachts einer Unfallflucht eingeleitet.

Die 28jährige klagte über Beinschmerzen und begab sich mit Hilfe eines Bekannten in das Klinikum Schaumburg.

Zeugen des Verkehrsunfall können sich mit der Polizeistation in Bad Eilsen, Tel.: 05722-90 63 40, in Verbindung setzten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell