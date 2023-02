Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Verkehrsunfallfluchten

Obernkirchen/Bad Eilsen (ots)

(ma)

Der Fahrer eines Auslieferungsfahrzeuges hat am Mittwoch gegen 12.30 Uhr die Blechverkleidung am Lagerraum eines Einkaufsmarktes am Sülbecker Weg in Obernkirchen beschädigt. Die Beschädigung wurde mit der geöffneten Heckklappe des Transporters verursacht.

Den Unfall konnte ein Zeuge beobachten, der den Marktleiter informierte, weil sich der Fahrer des Transporters vom Unfallort entfernt hatte.

Die Polizei Obernkirchen konnte einen 19jährigen Bückeburger als Unfallverursacher ermitteln, gegen den ein Strafverfahren wegen des Tatverdachts der Unfallflucht eingeleitet wurde.

Auf der Friedrichsraße in Bad Eilsen streifte am Mittwoch gegen 08.40 Uhr ein Pkw Opel im Vorbeifahren den linken Außenspiegel eines dort parkenden Pkw VW. Eine Zeugin informierte die Polizei Bückeburg von der Unfallflucht, wobei die Beamten anhand des vorliegenden Kennzeichens eine 61jährige Obernkirchenerin als mögliche Verursacherin ermitteln konnten. Auch in diesem Fall ist ein Strafverfahren eingeleitet worden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell