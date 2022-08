Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Stolzenau/Diepholz/Spanien - 23-jähriger Mann in Spanien vermisst

Nienburg (ots)

(KEM) Die Polizei Stolzenau ermittelt aktuell in einer Vermisstensache um einen 23-Jährigen Backpacker aus dem Landkreis Diepholz, der zu einer Reise nach Spanien aufgebrochen war und zu dem aktuell kein Kontakt mehr besteht.

Am Montag, den 08.08.2022, meldete eine 51-jährige Leeserin ihren 23-jährigen Sohn bei der Polizei in Stolzenau als vermisst. Der 23-Jährige war demnach am 3. August als sog. Backpacker zu einer Reise nach Gran Canaria aufgebrochen, wo er zunächst wohlbehalten ankam. Am nächsten Tag, 4. August, brach der Kontakt ab. Auch entfielen seither die sonst von ihm üblichen Posts seiner Reisen in den Sozialen Medien. Nach aktuellen Erkenntnissen habe der Vermisste, bei dem es sich nach polizeilichen Erkenntnissen um einen sehr erfahrenen Backpacker handeln soll, an diesem Tag weiter nach Teneriffa und La Gomera reisen wollen.

Über das Landes- und das Bundeskriminalamt wurden die polizeilichen Erkenntnisse an die spanischen Behörden weitergeleitet, die sich aktuell ebenfalls mit dem Fall befassen.

"Wir bitten Personen, die Hinweise zum Verbleib des Vermissten geben können, sich bei uns zu melden. Wenngleich uns momentan keine Hinweise auf einen Unglücksfall oder eine Straftat vorliegen, nehmen wir die Sorgen der Angehörigen sehr ernst." betont Andrea Kempin, Pressesprecherin der PI Nienburg/Schaumburg. "Die spanischen Behörden wurden über unseren Ermittlungsstand in Kenntnis gesetzt. Außerdem führen wir u.a. weitere Ermittlungen im Umfeld des Vermissten durch und tauschen relevante Erkenntnisse unverzüglich mit den spanischen Behörden aus."

Hinweise nimmt das PK Stolzenau unter 05761/92060 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell