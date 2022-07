Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Radfahrer bei Unfall in Lauenau verletzt

Lauenau (ots)

(He.) Heute Morgen um 06:50 Uhr kam es in Lauenau auf der Blumenhäger Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Radfahrer und einem PKW. Der 40-jährige Fahrradfahrer war auf dem Weg zur Arbeit und fuhr die Blumenhäger Straße in Richtung Ortskern, auf Höhe der Garbenstraße kam es zu einem Zusammenstoß mit einem PKW. Die ebenfalls 40-jährige PKW-Fahrerin fuhr aus der Garbenstraße auf die Blumenhäger Straße und übersah den Radfahrer, der Radfahrer stürzte und wurde leicht verletzt., das Fahrrad wurde völlig zerstört, Es entstand ein Sachschaden von ca. 4000 Euro. In den letzten Tagen ist es vermehrt zu Verkehrsunfällen mit Radfahrern gekommen. Die Polizei bittet um gegenseitige Rücksichtnahme im Straßenverkehr und bittet FahrradfahrerInnen um das Tragen eines Fahrradhelmes, um schwere Verletzungen am Kopf zu vermeiden.

