Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-STH: Stadthagen- Verstoß Pflichtversicherungsgesetzt

Stadthagen (ots)

(bae) Am 03.06.2022 um kurz nach 11:00 Uhr wurde in Stadthagen eine 24-jähriger Stadthägerin mit ihrem E-Scooter angehalten. Aufgefallen war sie der Polizei, weil an ihrem E-Scooter kein Versicherungskennzeichen angebracht war. Die Frau gab an, dass sie nicht gewusst habe, dass eine Versicherung Pflicht sei. Ihr wurde die Weiterfahrt untersagt, eine Anzeige wurde durch die Polizei gefertigt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell