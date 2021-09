Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-STH: Mit ein Promille am Steuer unterwegs

Stadthagen (ots)

Pap/Am Mittwochabend gegen 19.00 Uhr war eine Bad Nenndorferin mit ihrem VW-Bus in Lindhorst auf der Bahnhofstraße unterwegs, als sie von Beamten des Stadthäger Kommissariats angehalten und kontrolliert wurde. Während der Kontrolle stellten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch in der Atemluft der 35 Jährigen fest. Ein fälliger Test an einem mobilen Testgerät führte zu einem Ergebnis von 1,04 Promille. Da die Frau sich weigerte, einen Test an einem gerichtsverwertbaren Testgerät in der Dienststelle durchzuführen, wurde von den Beamten die Entnahme einer Blutprobe angeordnet. Die Verkehrssünderin erwartet nun ein Bußgeld über 500 Euro und ein einmonatigem Fahrverbot.

