Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg: Grauer Dacia zerkratzt

Nienburg (ots)

(Haa) Am Donnerstag den 16.09.2021 kam es auf dem Nienburger Parkplatz Schloßplatz zu einer Sachbeschädigung an einem dort geparkten Pkw. Der metallicgraue Dacia Dokker mit Nienburger Kennzeichen war in dem Zeitraum von 10:00 Uhr bis 10:45 Uhr in einer der vorderen Reihen, in Fahrtrichtung des dort ansässigen Elektronikfachmarktes, abgestellt worden. Die 64-jährige Halterin des Vans entdeckte nach der Rückkehr zu ihrem Fahrzeug eine frische Beschädigung auf der linken Fahrzeugseite in Form zweier tiefer Lackkratzer. Die Nienburgerin erstattete Strafanzeige bei der Polizei in Nienburg. Diese bittet Zeugen, die Hinweise zu der Sachbeschädigung geben können, sich unter der Telefonnummer 05021/9778 0 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell