Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: 17-Jähriger fährt ohne Führerschein

Rinteln (ots)

(swe). Am Dienstag Abend kontrolliert eine Streife der Rintelner Polizei kurz vor Mitternacht einen Pkw Fiat Panda im Bereich der Ortschaft Steinbergen. Der Fahrzeugführer ist den kontrollierenden Beamten bekannt und gerade erst 17 Jahre alt. Er ist nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Der Fahrzeugführer ist in Begleitung eines 18-Jährigen und gibt an, dass er den Wagen von einem 20-jährigen Rintelner überlassen bekommen habe. Bei dem Fahrzeugführer werden Anzeichen einer Betäubungsmittelbeeinflussung festgestellt und ihm wird eine Blutprobe entnommen.

